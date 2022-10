Xbox e Activision Blizzard: per il CEO di Take-Two l'acquisizione è un bene per l'industria

Il CEO di Take-Two, Strauss Zelnick, in un'intervista rilasciata all'amministratore delegato di TheWrap Sharon Waxman e riportata da Yahoo!, ha dichiarato di essere favorevole alla proposta di acquisizione di Activision Blizzard da parte di Microsoft.

Non vede l'affare come una minaccia per la concorrenza e vede Microsoft invece come un alleato. Per Zelnick l'acquisizione è una buona mossa per l'intera industria.

"In ultima analisi, il consumatore decide", ha dichiarato Zelnick. "Ogni titolo è a sé stante. Quindi, in un certo senso, non è in concorrenza con nient'altro, eppure è altamente competitivo. In altre parole, siamo in concorrenza con tutto e con niente".

Zelnick ha dichiarato che Take-Two è concentrata su se stessa nel panorama attuale, con la possibilità di una recessione.

"Ogni tanto, nel settore dell'intrattenimento, si verifica un anno negativo", ha detto Zelnick. "Bisogna essere abbastanza ben capitalizzati da poterlo sopportare e dare ai propri team la certezza di poter giocare un'altra partita".

L'Administrative Council for Economic Defense brasiliano (CADE) ha votato la scorsa settimana per approvare l'acquisizione di Activision Blizzard da parte di Microsoft senza alcuna restrizione. Il CADE è il secondo organo di regolamentazione ad aver approvato l'accordo, dopo l'Arabia Saudita ad agosto.

La proposta di acquisizione di Activision Blizzard è stata annunciata a gennaio di quest'anno e deve ancora essere approvata da diverse autorità antitrust in tutto il mondo.

