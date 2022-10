Xbox e Activision Blizzard: Microsoft ha una pagina web che spiega perché l'enorme accordo è un bene per tutti

Microsoft ha pubblicato una pagina web dedicata all'acquisizione di Activision Blizzard nella quale spiega come questa operazione dovrebbe portare benefici a tutti, dai giocatori ai creatori e all'industria in generale.

"I giocatori e gli sviluppatori sono al centro di Xbox", si legge sulla pagina. "Vogliamo consentire alle persone di giocare ovunque, in qualsiasi momento e su qualsiasi dispositivo. E gli sviluppatori meritano più opzioni per creare, distribuire e monetizzare i loro giochi innovativi. Quando facciamo questo, vinciamo tutti. Ecco perché stiamo condividendo maggiori informazioni sul settore e su come la nostra acquisizione di Activision-Blizzard si inserisce nella nostra strategia".

La pagina web è relativamente scarna e comprende una recente intervista di Bloomberg al CEO di Microsoft Satya Nadella, un paio di dichiarazioni rispettivamente del CEO di Microsoft Gaming Phil Spencer e del Vice Chair di Microsoft Brad Smith e una tabella che illustra i vantaggi dell'acquisizione.

Secondo Microsoft, l'accordo non va solo a vantaggio di Xbox, che potrà trarre profitto da tutte le IP di Activision, e a vantaggio di Activision stessa, ma è anche un bene per i giocatori e per le persone che creano giochi.

I vantaggi per i giocatori includono: più giochi su più dispositivi, "tra cui Xbox, PlayStation, telefoni e online" e più scelta su come e dove i giocatori possono acquistare e giocare,

Per i creatori di giochi, Microsoft afferma che l'accordo con Activision consentirà una piattaforma più ampia "grazie al supporto, agli investimenti e a un migliore accesso ai giocatori". Inoltre, consentirà ai creatori "migliori entrate e regole di mercato eque attraverso i nostri principi di app store". Infine, Microsoft afferma che gli sviluppatori avranno accesso a "una maggiore flessibilità nei sistemi di pagamento e nell'esperienza che offrono ai loro fan".

Per quanto riguarda l'industria in generale, Microsoft sostiene che il suo storico accordo sarà positivo per la concorrenza nella telefonia mobile, "dove dominano un paio di grandi operatori", e nei giochi tradizionali, "dove Sony e Nintendo rimarranno i più grandi". Ci sarà anche "un'enfasi sulla cultura positiva del posto di lavoro e un aumento degli investimenti locali di Microsoft negli studi e negli ecosistemi creativi di tutto il mondo".

Non è la prima volta che Microsoft difende pubblicamente l'acquisizione di Activision. Ad agosto, la grande azienda ha smentito le preoccupazioni sulla concorrenza suggerendo che Activision Blizzard non produce giochi "imperdibili". Nonostante le critiche degli organi antitrust negli Stati Uniti e nel Regno Unito, l'amministratore delegato di Microsoft Satya Nadella ha recentemente dichiarato che l'azienda è fiduciosa che l'affare andrà in porto.

