Xbox e Activision Blizzard: Sony accoglie con favore il freno dell'antitrust inglese all'acquisizione

All'inizio di questo mese, il Regno Unito ha chiesto un'indagine più approfondita sull'acquisizione di Activision Blizzard da parte di Microsoft.

Come saprete, PlayStation ha espresso le sue preoccupazioni riguardo questo enorme accordo e diversi organi antitrust hanno deciso di approfondire le indagini.

Proprio ieri è emerso che, dopo le parole di Sony, anche Bruxelles ha deciso di avviare un esame più approfondito su questo accordo.

Ora, la compagnia ha pubblicato delle nuove dichiarazioni riportate da Gamesindustry.biz. In questo nuovo "attacco", Sony sottolinea di essere favorevole al freno dell'antitrust inglese all'acquisizione.

"Dando a Microsoft il controllo di giochi Activision come Call of Duty, questo accordo avrebbe importanti implicazioni negative per i giocatori e per il futuro dell'industria".

"Vogliamo garantire che i giocatori PlayStation continuino ad avere un'esperienza di gioco di altissima qualità e apprezziamo l'attenzione del CMA per la protezione dei giocatori".

Di fatto Sony è l'unica azienda del settore che sta cercando di ostacolare questo enorme accordo. La possibilità di perdere Call of Duty è motivo di forte preoccupazione e, di recente, il boss di PlayStation Jim Ryan ha toccato anche questo argomento defindendo "inadeguata l'offerta di avere COD solo per tre anni".

Fonte: Gamesindustry.biz.