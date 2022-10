Xbox Adaptive Controller poteva essere cancellato ma i team di Microsoft lo hanno voluto a tutti i costi

Xbox Adaptive Controller di Microsoft ha rischiato di non entrare in produzione, ma sembra che i team dell'azienda siano intervenuti per far sì che il progetto ricevesse i finanziamenti.

In un'intervista con The Verge, il corporate vice president di Microsoft per Windows e i dispositivi Robin Seiler ha rivelato che il controller di Xbox era "sulla lista dei tagli" e rischiava di perdere i finanziamenti. Il controller è nato inizialmente come uno sforzo guidato dai dipendenti per migliorare le opzioni di accessibilità e ha visto le sue prime iterazioni durante gli hack-a-thon aziendali.

Secondo Seiler, i dipendenti dei team Xbox e Surface hanno salvato il progetto, portando alla collaborazione tra le divisioni globali decise a "realizzarlo".

Seiler afferma che, di fronte ai problemi di budget, i team hanno affermato: "no, questo è davvero importante per il mondo. Non si tratta di entrate o di posizionamento del marchio; è importante che le persone possano giocare se lo desiderano".

I dipendenti di Microsoft hanno poi descritto un cambiamento di cultura all'interno dell'azienda dopo il lancio dell'Xbox Adaptive Controller, dando priorità all'inclusività. Questo messaggio è stato ribadito anche il mese scorso al Tokyo Game Show, quando Phil Spencer, boss di Xbox, e Sarah Bond, vicepresidente dell'azienda, hanno sottolineato l'importanza di eliminare le barriere tra i giocatori. Bond ha evidenziato il controller, mentre Spencer ha descritto il desiderio di vedere tutti giocare insieme "a prescindere dalle capacità".

Parlando con IGN, la director of accessibility di Xbox, Anita Mortaloni, ha fatto eco a questi sentimenti e ha spiegato come la cooperazione in tutto il settore migliori l'accessibilità.

"Sì, tutti noi possiamo fare molto individualmente, ma quando ci uniamo, collaboriamo e condividiamo le idee, sia tra le aziende che con la community, otteniamo molto di più e siamo in grado di far progredire il settore molto di più", ha detto Mortaloni.

L'Xbox Adaptive Controller ha fatto il suo debutto nel 2018 e Microsoft continua ad aggiungere altri accessori alla sua offerta. Quest'anno l'azienda ha rivelato i suoi piani per il Microsoft Adaptive Mouse e la Adaptive Keyboard. Altre iniziative di accessibilità includono le valutazioni dei giochi, un processo in cui gli sviluppatori possono rivedere le linee guida e chiedere un feedback in collaborazione con la Gaming & Disability Community di Xbox.

Fonte: IGN.