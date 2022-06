Xbox ed i periodi di crunch di Bethesda sono un 'ricordo del passato'

In un nuovo report di Kotaku, il sito ha condiviso i dettagli di un recente incontro a tutto tondo con il capo degli Xbox Game Studios Matt Booty. Ha toccato vari aspetti del business di Xbox, inclusa la gestione continua dei suoi studi e il modo in cui l'azienda sta lavorando all'integrazione con artisti del calibro di Bethesda e altri grandi team.

Secondo il report, il dirigente di Xbox ha parlato della cultura del crunch, in particolare a Bethesda, e di come crede che stia cambiando col passare del tempo. "Il crunch è...se torni indietro di 10 anni fa, faceva solo parte dell'industria. Non lo dico per giustificarlo, sto solo dicendo che faceva parte della cultura del settore. Ho letteralmente dormito sotto la mia scrivania all'inizio della mia carriera. E tutti l'abbiamo considerato come un qualcosa su cui andarne fieri".

"Ho parlato con la leadership di Bethesda e so che attualmente non c'è nessuna situazione di crunch, sono confidente a riguardo". Il rinvio di Starfield dovrebbe quindi essere un buon segno che ai team viene concesso il tempo necessario per finire i progetti Xbox, rispetto a quanto invece era trapelato durante lo sviluppo di Fallout 76.

A proposito di Starfield, il gioco non ha ancora una data di uscita ma dovrebbe arrivare agli inizi del 2023.

Fonte: VGC