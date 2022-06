Xbox & Bethesda Games Showcase, sullo store di Xbox compaiono nove misteriosi titoli

Mancano solo pochi giorni all'inizio dell'Xbox & Bethesda Showcase e c'è un desiderio crescente di sapere quali giochi e sorprese mostreranno le due società. Microsoft per adesso sta conservando tutto ciò che ha preparato in un luogo sicuro, ma ciò non significa che ci siano alcuni indizi lungo il percorso.

Un recente aggiornamento del database di Microsoft Store ha pubblicato 9 nuovi ID che nascondono i nomi di altrettanti giochi, o almeno così sembra. Queste lettere e questi numeri sono impossibili da decifrare e possiamo solo aspettare che vengano rivelati all'evento di domenica prossima.

Microsoft ha fatto di tutto per caricare questi dati e proteggerli in modo che non possiamo capire di quali giochi si tratta. È evidente che c'è voglia di conoscere tutti i nuovi progetti a cui stanno lavorando gli studi interni, ma bisogna avere un po' più di pazienza, visto che mancano solo pochi giorni per conoscere tutti i dettagli.

I love how Microsoft are trying to keep their new Xbox previews secret. Last previews added:

1) wTetCu3GZOEhnOkK

2) NoMeaDN2OCG4nLAe

3) loQisPxoSjELV8mT

4) vxq6EuVe9IzNPv1V

5) ILqJIse4zA28BM1Z

6) JBbWr5motzEfDIuu

7) NysjGMq5nRdXRVWL

8) rDArdSg4inQgPK1L

9) KMvx8IE5SZXdt0qh — Aggiornamenti Lumia (@ALumia_Italia) June 8, 2022

Ricordiamo che noi di Eurogamer seguiremo le dirette, pertanto rimanete sintonizzati con noi per saperne di più.