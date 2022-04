Xbox and Bethesda Games Showcase di giugno, Phil Spencer è entusiasta e non vede l'ora di mostrare tutte le novità

Il capo di Microsoft Gaming non nasconde il proprio entusiasmo per l’evento del 12 giugno, che già si preannuncia entusiasmante. Tempo al tempo e si vedrà anche quello, ma nel mentre Phil Spencer si rallegra della sua posizione e di ciò che verrà mostrato all’evento.

“Prepararsi agli eventi, passare il tempo con gli studi di sviluppo a rivedere demo/annunci/script è una delle parti più divertenti di questo lavoro. Mi sento come un fan che si è intrufolato dietro le quinte e vede lo show mentre viene creato. Non vedo l’ora che mostriamo l’incredibile lavoro di così tanti talentuosi team il 12 giugno”.

