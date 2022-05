Xbox & Bethesda Showcase mostrerà il misterioso titolo 'Project Indus' per un insider

Oltre ai propri titoli interni, Project Indus di Oxide Games è uno dei tanti giochi che si dice stia pubblicando Xbox Game Studios. L'editore di Windows Central Jez Corden ha riferito tempo fa che si trattava di un titolo strategico 4X simile a Civilization che potrebbe essere rilasciato per piattaforme cloud insieme a PC e Xbox.

Come scoperto da IdleSloth84, lo studio sta attualmente assumendo un Platform Networking Engineer per "un nuovo gioco IP AAA con un publisher first party". Ciò conferisce ulteriore credito all'esistenza del titolo e in risposta, Corden ha twittato su come il gioco sia in fase di sviluppo "da alcuni anni".

Non solo, ma l'insider ha dichiarato: "questo è un gioco che mi aspetto che potremmo vedere allo spettacolo Xbox/Bethesda di Microsoft". Ha anche sentito che si tratta di un "gioco abbastanza grande" e, sebbene non sia sicuro, è possibile che venga lanciato anche per Xbox One. Con la possibilità di trasmettere in streaming titoli Xbox Series X/S selezionati su Xbox One e la presunta integrazione nel cloud del titolo, non è impossibile.

Vi ricordiamo che il 12 giugno si terrà l'Xbox & Bethesda Showcase: noi di Eurogamer seguiremo la diretta perciò rimanete sintonizzati con noi per tutte le novità che verranno annunciate.