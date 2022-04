Xbox perde Chris Novak, capo della ricerca e del design che lascia la società dopo 20 anni

Chris Novak, capo della ricerca e del design di Xbox lascia l'azienda dopo quasi 20 anni. Novak ha guidato la ricerca sull'esperienza utente e gli sforzi di progettazione per più di cinque anni e in precedenza ha ricoperto posizioni come design director Xbox e design architect Xbox.

In tutti questi ruoli, Novak è stato responsabile dell'esperienza utente in molti dei più grandi progetti dell'azienda, tra cui Xbox Game Pass, insieme al cloud gaming e Xbox Live.

"Ho amato il mio tempo con Xbox", ha detto Novak attraverso un post su LinkedIn. "Costruire esperienze end-to-end per i giocatori è un privilegio. Ci sono pochissime cose su cui si può lavorare nella vita che evocano una tale passione nelle persone di tutto il mondo. Adoro ascoltare i giocatori e immaginare il prossimo momento di gioia inaspettata. Il gioco è fantastico. Xbox sarà sempre con me".

Per adesso Novak ha annunciato che si prenderà una lunga pausa per imparare nuove cose.

