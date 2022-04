Xbox Cloud Gaming: 10 milioni di utenti hanno già provato il servizio

Non c'è dubbio che Xbox Game Pass abbia rivoluzionato il modo di utilizzare i videogiochi. Con il suo sistema di abbonamento, ha permesso a molti giocatori di scoprire sia classici che titoli indipendenti.

Ma oltre alla sua libreria, la piattaforma offre anche Xbox Cloud Gaming. Lanciato in tutto il mondo diversi mesi fa, il servizio ha convinto i giocatori che continuano ad arrivare in massa, almeno secondo il CEO di Microsoft Satya Nadella.

Il CEO di Microsoft afferma con orgoglio che più di 10 milioni di utenti hanno trasmesso giochi in streaming dal lancio. Un vero traguardo raggiunto dall'azienda di Redmond, che sta diventando sempre più un vero sfidante nel settore dei giochi.

Microsoft non specifica tuttavia come è stato calcolato questo numero. È quindi possibile che venga conteggiato anche un utente che ha usufruito di una prova gratuita di Game Pass e ha lanciato un gioco in cloud per poco. Tuttavia, la performance è notevole per un servizio offerto a 12,99 euro al mese.

Fonte: The Verge