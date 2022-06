Xbox annuncia l'app per Smart TV Samsung! I giochi Xbox Game Pass a portata di mano senza console

Sappiamo che l'idea principale di Xbox è quella di creare un vero e proprio ecosistema per i suoi giocatori, in modo da sfruttare Xbox Game Pass senza limitazioni. Ora, la società ha annunciato che sarà possibile usare la propria Smart TV Samsung per giocare, senza dover utilizzare così la console.

L'app consentirà quindi di giocare via cloud ai titoli presenti nel catalogo Xbox Game Pass, tutto quello che vi servirà sarà una Smart TV Samsung 2022 e un controller. A tal proposito l'applicazione supporta i controller Bluetooth, tra cui Xbox Wireless Controller, PlayStation SualSense/Dualshock 4 e altro ancora.

Non solo, ma sarete anche in grado di interagire con i vostri amici durante le sessioni di gioco, dato che sarà disponibile il supporto delle cuffie Bluetooth per l'audio di gioco e la chat.

Ma quando sarà disponibile questa applicazione? Xbox afferma che il servizio verrà lanciato il 30 giugno sulle TV Samsung 2022. Alla fine di questo mese quindi, i possessori di una Smart TV recente potranno utilizzare Xbox Game Pass anche in questo modo.