Xbox Cloud Gaming ha visto un'enorme crescita in due anni. Il servizio fa il botto in Brasile

Catherine Gluckstein, Vice President and Head of Product di Xbox Cloud Gaming, ha parlato della forte crescita del servizio di Microsoft in un post sul sito ufficiale di Xbox.

Gluckstein sostiene che Xbox Cloud Gaming ha visto un'enorme crescita in due anni e che il servizio ha fatto letteralmente il botto in Brasile.

"Dal lancio nel 2020, abbiamo assistito a una crescita enorme: finora, più di 10 milioni di persone in tutto il mondo hanno giocato tramite Xbox Cloud Gaming (Beta) come parte di Xbox Game Pass Ultimate".

"Oggi raggiungiamo un altro traguardo chiave rendendo disponibile il nostro primo titolo free-to-play. In collaborazione con Epic, Fortnite è disponibile tramite Xbox Cloud Gaming".

"La nostra continua crescita e capacità di abilitare nuovi modelli di business è stata guidata dal modo in cui abbiamo evoluto il cloud per renderlo parte dell'ecosistema Xbox. Abbiamo iniziato su Android utilizzando solo i server Xbox One S nei nostri data center. Da allora, Cloud Gaming è passato ai server Xbox Series X personalizzati ed è stato lanciato su PC Windows, telefoni e tablet Apple, Xbox One e Xbox Series S|X, e abbiamo persino iniziato a implementarlo su Steam Deck. Abbiamo anche visto la community caricarlo su alcuni dispositivi non convenzionali tramite browser."

"Abbiamo anche abilitato il Cloud Gaming in più paesi, come Messico, Giappone, Australia e Brasile. La community è stata fenomenale in tutti questi nuovi paesi e il Brasile in particolare ci ha sorpreso. L'adozione è stata così travolgente nelle prime due settimane che la domanda dei fan ha superato la capacità del nostro server al punto che abbiamo dovuto spostarci rapidamente per implementare più hardware per stare al passo con la domanda".

Che ne pensate di Xbox Xloud Gaming?

Fonte: Xbox.