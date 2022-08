Xbox Cloud Gaming potrebbe ottenere presto il supporto a mouse e tastiera

Sembra che il servizio Cloud Gaming di Xbox potrebbe presto ricevere il supporto per i controlli di tastiera e mouse. Come notato dall'utente Twitter Klobrille, l'applicazione Xbox su PC oggi ha ricevuto un aggiornamento che suggerisce che questa funzionalità arriverà per alcuni giochi nel prossimo futuro.

"Sembra che Xbox stia preparando il supporto per tastiera e mouse su Xbox Cloud Gaming per giochi selezionati. L'app Xbox su PC ha ricevuto un aggiornamento oggi, aggiungendo una barra di ricerca alla categoria Cloud Gaming, incluso un indicatore di tastiera e mouse" ha condiviso sul social cinguettante l'utente.

Microsoft aveva originariamente annunciato il supporto di tastiera e mouse per il cloud gaming (per quanto riguarda l'abbonamento su PC), a giugno durante una presentazione di Xbox Game Streaming.

