Xbox Cloud Gaming e Xbox Game Pass su TV con app e dispositivi a brevissimo per il giornalista Tom Warren

Nella giornata di ieri Xbox ha annunciato che Fortnite ora sarà disponibile come gioco free-to-play attraverso Xbox Cloud Gaming.

Tuttavia questo sembra solo l'inizio di qualcosa di ancora più grande progettato da Xbox. Secondo Tom Warren, la società starebbe lavorando a dispositivi e app per TV che consentiranno di entrare nell'ecosistema Xbox ancora più facilmente con il programma "Xbox Everywhere".

"Fortnite gratis su Xbox Cloud Gaming fa parte dell'iniziativa Xbox Everywhere di Microsoft, di cui sono sicuro sentiremo parlare molto di più nei prossimi mesi. xCloud si sta preparando per più mercati, più giochi e più dispositivi" afferma Warren.

Xbox Everywhere includes devices like a TV puck for Xbox Cloud Gaming, apps for TVs, and even Microsoft's original plan to let you play all Xbox games you own through the cloud