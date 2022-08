Xbox conferma la presenza al Tokyo Game Show 2022 con una sua presentazione

Xbox ha confermato che quest'anno tornerà al Tokyo Game Show con un'altra presentazione in streaming.

Lo show si terrà il 15 settembre alle 11 italiane e, secondo Xbox, sarà "uno show curato per i nostri giocatori in Giappone e Asia".

"Invitiamo i fan a sintonizzarsi con il Tokyo Game Show 2022 Xbox Stream, dove potrete vedere gli aggiornamenti sui titoli esistenti di Xbox Game Studios e i titoli in lancio dai partner sviluppatori che speriamo possano deliziare i giocatori qui in Giappone, in Asia e in tutto il mondo", ha dichiarato la società.

Xbox trasmetterà la presentazione in streaming sui suoi canali YouTube in Giappone, Corea, Hong Kong, Taiwan, Sud-Est asiatico, Australia e Nuova Zelanda. L'evento sarà trasmesso anche dal canale ufficiale del Tokyo Game Show.

Anche se è probabile che la presentazione si concentrerà principalmente su annunci adatti al mercato asiatico, le due precedenti presentazioni del Tokyo Game Show di Xbox hanno comunque presentato annunci validi anche per il pubblico occidentale.

Nella prima presentazione Xbox ha annunciato contenuti di Flight Simulator relativi al Giappone, mentre in quella dell'anno scorso ha mostrato una serie di giochi indie di sviluppatori giapponesi, rivelando anche che Scarlet Nexus sarebbe stato aggiunto a Game Pass lo stesso giorno.

Xbox continua a cercare di avere un impatto in Giappone, dove tradizionalmente ha faticato a raggiungere il livello di successo di cui gode in occidente.

I suoi rinnovati sforzi sono stati resi evidenti dall'ultimo lancio console. Series X/S sono state lanciate in contemporanea con gli altri territori e Phil Spencer, boss di Xbox, ha dichiarato di voler soddisfare meglio i giocatori giapponesi in questa generazione.

Il piano sembra funzionare: a luglio è stato rivelato che le vendite in Giappone di Series X/S sono già più che raddoppiate rispetto a quelle di Xbox One, e ad oggi sono state vendute più di 300.000 console nel paese.

Tuttavia, Xbox ha ancora parecchia strada da percorrere prima di battere i record in Giappone: la console più venduta da Microsoft nella regione è Xbox 360, con 1,6 milioni di unità vendute nel corso del suo ciclo vitale.

Xbox Series X e S hanno goduto di un insolito slancio di vendite in Giappone negli ultimi due mesi, con le console che hanno persino superato PlayStation 5 in due settimane distinte, anche se questo è stato quasi certamente dovuto alla carenza di scorte.

Fonte: VGC.