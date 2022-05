Xbox lancerà una console portatile simile a Steam Deck?

Dopo il lancio di Steam Deck di Valve, sembra che anche Microsoft abbia in mente di creare la propria console portatile.

Questo lo ha recentemente suggerito il giornalista Jez Corden in una discussione su Twitter con il collega Tom Warren.

In un tweet Warren ha scritto: "sono riuscito a far funzionare Xbox Cloud Gaming su Steam Deck e ora sono più che mai convinto che Microsoft dovrebbe realizzare un propria console portatile Xbox".

In risposta Corden ha detto "forse il tuo desiderio sarà realizzato".

Alla discussione si è aggiunto anche il noto leaker Nick Baker, che ritiene che una potenziale Xbox portatile sarebbe "fantastica".

maybe you'll get your wish