Xbox Controller Elite Series 2 - Core ha meno parti intercambiabili ma ha un prezzo più conveniente

Siete interessati a mettere le mani su uno dei controller Xbox Elite Series 2 di Microsoft, ma non siete convinti del prezzo esorbitante di 180 dollari, Microsoft ha ora annunciato una nuova opzione.

Il controller Xbox Elite Series 2 Core offre la maggior parte delle caratteristiche chiave che ci si aspetta (con un'elegante plastica bianca), ma esclude molti dei gadget aggiuntivi, come la stazione di ricarica e varie parti intercambiabili.

Il nuovo controller Core sarà comunque compatibile con questi elementi, solo che non dovrete pagarli in anticipo. Questo si traduce in un risparmio abbastanza significativo. Il controller Xbox Elite Series 2 Core costerà 130 dollari. Se in seguito deciderete di volere i componenti aggiuntivi, potrete acquistarli per 60 dollari.

"L'attuale Xbox Elite Wireless Controller Series 2 include tutte le caratteristiche dell'Elite Core ed è dotato di componenti intercambiabili di qualità superiore per adattarsi al vostro stile di gioco preferito, tra cui diverse forme di thumbstick, D-pad e paddle. La custodia per il trasporto consente di tenere il controller e i componenti al sicuro e in ordine. Il controller può essere ricaricato sia all'interno che all'esterno della custodia con il cavo USB-C e il dock di ricarica inclusi".

Microsoft ha anche annunciato che presto sarà possibile personalizzare i controller Xbox Elite Series 2 tramite Xbox Design Lab, quindi il bianco e il nero di base non saranno l'unica opzione.

Il controller Xbox Elite Series 2 Core sarà disponibile dal 21 settembre.

Fonte: Wccftech.