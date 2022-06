Xbox i controller wireless introvabili? Arriva la conferma di Microsoft

Come vi abbiamo riportato questa mattina, diversi giocatori sparsi per il mondo affermano di avere problemi per l'acquisto di controller wireless Xbox, che sembrano essere introvabili.

Controllando rivenditori online come Amazon e il sito Web del famoso rivenditore britannico GAME, sembra che non sia facile trovare controller Xbox Series X/S in stock. Questo è un problema che si estende in tutta Europa. Ora è proprio Microsoft a commentare questa situazione.

"Sappiamo che potrebbe essere difficile trovare controller wireless per Xbox in questo momento a causa di interruzioni della fornitura", ha detto un portavoce di Microsoft, in una dichiarazione. "Stiamo lavorando il più velocemente possibile con i nostri partner di produzione e vendita al dettaglio per migliorare questo aspetto. Verificate la disponibilità con i rivenditori locali".

La situazione non è chiara poiché i controller wireless Xbox Series X/S sembrano essere disponibili in Nord America, mentre in Europa è molto difficile trovare i controller in stock almeno negli ultimi mesi. Il produttore della console non ha approfondito ulteriormente il problema, ma si spera che la situazione cambi, dato che Xbox ha affermato di essere al lavoro "il più velocemente possibile" per migliorare il problema.

Fonte: VGC