Xbox mette in palio un controller Xbox Series X/S con un altoparlante

Xbox ha annunciato un controller Xbox che canta. No, non è uno scherzo, ma la semplice verità: ora c'è una serie di controller Xbox personalizzati basati sulla canzone "Bad Decisions" di Benny Blanco, BTS e Snoop Dogg.

Xbox lo ha descritto come il primo controller Xbox in assoluto che canta, il che sembra un'affermazione sinceramente vera dato che si tratta di una decisione insolita da prendere. E ne sta regalando 30 per la promozione della nuova canzone.

Come partecipare al concorso a premi sembra relativamente semplice. Chiunque abbia almeno 18 anni deve semplicemente seguire l'account Twitter ufficiale di Xbox e ritwittare il tweet promozionale, incorporato di seguito, con l'hashtag "#BadDecisionsSongXboxSweepstakes" per avere la possibilità di vincere. Come affermato in precedenza, 30 fortunati vincitori riceveranno uno dei controller Xbox personalizzati per celebrare l'uscita della canzone e del video musicale "Bad Decisions".

This controller is music to our ears and @ItsBennyBlanco, @bts_bighit and @SnoopDogg 🎶



Follow @Xbox and RT with #BadDecisionsSongXboxSweepstakes for a chance to win this collectible Xbox controller.



Ages 18+. Ends 08/25/22. Rules: https://t.co/a9FgZjHABu pic.twitter.com/NBV8PeYK8Q — Xbox⁷ (@Xbox) August 5, 2022

Il concorso terminerà il 26 agosto alle 3:00 ora italiana.

Fonte: Pure Xbox