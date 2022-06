Xbox Design Lab chiude temporaneamente perché è al lavoro su un nuovo progetto

Il sito Web di Xbox Design Lab è attualmente chiuso. Come mai? Ebbene, per il fatto che in cantiere sembra ci sia un nuovo progetto che potrebbe essere piuttosto interessante per il messaggio lasciato sulla pagina stessa.

"Xbox Design Lab tornerà tra non molto" si legge attraverso un'immagine in prima pagina del sito. Tuttavia, oltre a questa precisazione, il team dichiara: "Aspettate di vedere a cosa stiamo lavorando". Come ben saprete, questa sezione di Microsoft è più incentrata sull'argomento controller. Il nuovo progetto riguarda quindi una nuova versione del controller Xbox Series X/S o un nuovo Elite?

Non dimentichiamo che questa chiusura arriva quasi in concomitanza con l'evento Xbox e Bethesda che si terrà il 12 giugno. Sebbene quella vetrina sia pensata per concentrarsi sui giochi Xbox first party e sul Game Pass, sarebbe il luogo perfetto per annunciare una revisione del controller: ciò potrebbe introdurre nuove funzionalità e forse qualcos'altro che magari possa competere con il DualSense di PS5?

Per adesso sono tutte ipotesi e non ci resta che attendere la messa online di nuovo del sito e vedere cos'ha in serbo per i fan Microsoft.

