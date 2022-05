Xbox e Stranger Things insieme per un crossover? Spunta un indizio

Stranger Things è tornato alla ribalta dopo che Netflix ha mostrato il primo trailer ufficiale della quarta stagione che segna anche la sua uscita. Tuttavia, anche Xbox sembra aver anticipato un crossover su Twitter. Con l'uscita della stagione 4 molto presto, non è stato molto difficile indovinare che le collaborazioni sarebbero tornate a pieno regime.

Avendo già diversi giochi che hanno ospitato una serie di crossover con Stranger Things tra cui SMITE, Dead by Daylight e persino Fortnite, è normale che anche Xbox voglia collaborare con Netflix. Che cosa significhi esattamente questo teaser, tuttavia, per ora rimane un mistero.

La breve clip che potete visionare qui di seguito, non rivela poi granché: vediamo solo dei lampi di luce, delle figure indistinte e alla fine il Demorgogone. Potrebbe quindi essere una sorta di console e controller a tema Stranger Things? Non ci resta che attendere nuovi indizi a riguardo.

I’m not figuring out what this is. But maybe someone else can. Maybe it’s nothing 🤷‍♂️ pic.twitter.com/vvCXrTiCQE