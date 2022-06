Xbox il futuro: una piattaforma per i prossimi 20 anni per raggiungere miliardi di giocatori

Xbox ha le idee ben chiare sul suo futuro e a ribadirlo ancora una volta è il CEO di Microsoft Gaming Phil Spencer. L'idea della società è di creare una piattaforma che riesca a raggiungere miliardi di giocatori: un ecosistema su cui Spencer ha spinto molto in questi anni.

"Si tratta di creare la piattaforma di gioco per i prossimi vent'anni. Noi vogliamo assicurarci di avere una straordinaria comunità di giocatori che possono trovare fantastici giochi da diversi creatori. Dai più grandi studi del mondo alle persone che raccontano le proprie storie. Queste comunità sono sicure e inclusive per chiunque voglia giocare”.

Uno degli obiettivi di Xbox, come già detto molte volte, è mettere il giocatore al centro di tutto. "Stiamo costruendo una piattaforma in grado di raggiungere miliardi di giocatori, siano essi su console, sia su PC, sia tramite streaming cloud Xbox, dove i giocatori su qualsiasi dispositivo su cui vogliono giocare dovrebbero essere in grado di trovare il contenuto che vogliono riprodurre. Che sia su un web browser, in un'app o in un dispositivo dedicato ai giochi. Questa è la parte fondamentale per Xbox: trovare quanti più giocatori possibile, coltivare una community di incredibili creatori” ribadisce Spencer.

