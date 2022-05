Xbox Game Pass, quattro esclusive AAA all'anno per un totale di 13 arriveranno entro il 2025?

Dopo il rinvio di Starfield e Redfall diversi giocatori hanno lamentato la mancanza di titoli AAA in casa Xbox. Ora, in risposta ad un utente che sperava di poter giocare a giochi esclusivi entro lo scadere del suo abbonamento, ovvero il 2025, l'insider TimDog ha pubblicato la lista dei titoli che arriveranno e sarebbero 13.

L'elenco che è stato condiviso su Twitter è il seguente:

Insomma, per l'insider si tratterebbe di un totale di circa 4 giochi AAA all'anno che uscirebbero (salvo eventuali rinvii) entro il 2025.

By then?

Halo Endless

Forza Motorsport

FORZA Horizon 6

Fable

Cods / Activision

Starfield

Hellblade 2

Indiana Jones

State of Decay 3

Redfall

Contraband

Avowed

Outerworlds 2

Everwild

That's what 13 or so AAA and June 12th more to be added.

That's easily 4 AAA a year. Smart https://t.co/87d5N7QsAL