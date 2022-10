Xbox Game Pass rappresenta il 15% delle entrate dal gaming per Microsoft, in crescita anche PC Game Pass

Phil Spencer, boss di Xbox, ha rivelato che Xbox Game Pass è attualmente redditizio. Secondo Tom Warren di The Verge, Spencer ha rivelato durante il WSJ Live che circa il 15% dei ricavi dal gaming di Microsoft proviene da Xbox Game Pass.

"Game Pass come parte complessiva dei nostri ricavi da contenuti e servizi è probabilmente il 15%", ha detto Spencer. "Non credo che diventi più grande di così. Non vedo un futuro in cui il 50-70% delle nostre entrate sarà determinato dagli abbonamenti".

Spencer ha anche rivelato che la crescita di Xbox Game Pass ha iniziato a stabilizzarsi. D'altro canto, PC Game Pass continua a registrare una crescita in termini di nuovi utenti.

"Stiamo assistendo a una crescita incredibile su PC... su console ho visto un rallentamento della crescita, soprattutto perché a un certo punto su console abbiamo raggiunto tutti coloro che volevano abbonarsi", ha dichiarato Spencer.

