Xbox Game Pass ha sfiorato quota $3 miliardi di incassi nel 2021

Di recente è stato rivelato quanto guadagna Microsoft con Xbox Game Pass su console, e si tratta di una bella cifra.

In questo momento diversi enti regolatori a livello mondiale stanno passando al setaccio tonnellate di dati sull'industria dei videogiochi. L'imponente fusione Microsoft-Activision si sta profilando e le autorità di regolamentazione hanno raccolto vari dati, cifre, testimonianze e pareri di esperti nel tentativo di determinare se la mega-fusione sia positiva per i consumatori e per il mercato dei videogiochi.

Alcune autorità di regolamentazione, come l'Administrative Council for Economic Defense del Brasile (CADE), hanno già approvato la fusione. Il CADE ha pubblicato un documento pubblico che illustra il suo processo di approvazione e include una tonnellata di dati su Xbox, PlayStation, Nintendo e altri.

Una cifra specifica mostra quanto Microsoft guadagna con Xbox Game Pass su console. Secondo i dati, Xbox Game Pass ha generato 2,9 miliardi di dollari dalle console nel 2021. In base ai dati resi pubblici da Microsoft, i giochi per Xbox hanno generato un totale di 16,28 miliardi di dollari nell'anno solare 2021.

Ciò significa che Xbox Game Pass ha rappresentato circa il 18% dei ricavi totali annuali di Microsoft da Xbox (16,28 miliardi di dollari) e quasi il 30% dei ricavi da giochi e servizi (12,581 miliardi di dollari) per il periodo.

Possiamo anche vedere dei dati per gli abbonati. Microsoft ha rivelato sporadicamente i numeri degli abbonati a Xbox Game Pass, quindi non possiamo essere precisi al 100%, ma tra agosto 2021 e marzo 2022, Xbox Game Pass è passato da 15 milioni a 18 milioni di abbonati.

Ricordiamo che la cifra dei ricavi si riferisce solo alle console e non include i guadagni di Game Pass su PC.

Fonte: Tweaktown.