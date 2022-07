Xbox Game Pass saluterà 5 giochi questo mese

Microsoft solitamente inaugura ogni mese con un post sul blog ufficiale che illustra tutti i nuovi giochi in arrivo su Xbox Game Pass nel prossimo futuro, nonché i titoli che lasceranno il servizio. Probabilmente a causa del weekend festivo, il post su Xbox Game Pass di luglio 2022 non è ancora stato pubblicato e, a questo punto, è probabile che non arriverà prima di martedì 5 luglio. Ma mentre Microsoft non ha ancora pubblicato nulla sui giochi che lasceranno Xbox Game Pass nel luglio 2022, l'app Game Pass ha fatto sapere in anticipo ai fan quali saranno i titoli in uscita.

Come confermato da Xbox, Atomicrops, Carrion, Children of Morta, Cris Tales e Lethal League Blaze saranno tutti rimossi dal servizio il 15 luglio.

I giochi che lasceranno Xbox Game Pass nel mese di luglio 2022 sono per lo più giochi indie piuttosto che produzioni a grande budget. Carrion è un gioco reverse-horror in cui i giocatori assumono il ruolo di un mostro. Il loro obiettivo è quello di navigare in un mondo di gioco in stile Metroidvania, uccidendo nel frattempo tutti gli sfortunati umani che si trovano sulla loro strada.

Children of Morta è un roguelike che si sviluppa in un dungeon con un focus narrativo diverso da molti altri giochi del genere. Children of Morta offre una solida esperienza cooperativa ed è stato aggiornato numerose volte dopo il suo lancio originale per introdurre ancora più contenuti all'esperienza.

Le recensioni di Cris Tales non sono state così buone come quelle di Carrion o Children of Morta, ma è comunque un titolo Game Pass degno di nota perché è stato un gioco Xbox Game Pass del day one quando è stato aggiunto al servizio.

È possibile che a luglio vengano rimossi altri giochi da Xbox Game Pass, quindi i fan devono tenerlo a mente. Nel frattempo, a luglio del 2022 saranno aggiunti molti nuovi giochi al servizio.

Fonte: Gamerant.