Xbox Game Pass sta per dire addio a 7 giochi questo mese, incluso un big

Anche questo mese Xbox ha annunciato i nuovi giochi che arriveranno all'interno di Xbox Game Pass, ma come ogni volta a maggio usciranno diversi titoli. Se volete, potete approfittare di uno sconto del 20% per l'acquisto di uno dei giochi che lasceranno il catalogo.

Tra i lati positivi i giocatori saranno in grado di ottenere Trek to Yomi, NBA 2K22 e Eiyuden Chronicle: Rising tra pochi giorni (a questo link potete vedere quali sono i titoli già disponibili e in arrivo nei prossimi giorni). Ma veniamo alle brutte notizie. I giochi che lasceranno il servizio saranno:

Grand Theft Auto: San Andreas – The Definitive Edition - Cloud e console: 10 maggio

Enter The Gungeon - Cloud, console, e PC: 15 maggio

Final Fantasy X/X-2 HD Remaster - Console e PC: 15 maggio

Remnant: From the Ashes - Cloud, console, e PC: 15 maggio

Steep - Cloud e console: 15 maggio

The Catch: Carp and Coarse - Cloud, console, e PC: 15 maggio

The Wild at Heart - Cloud, console, e PC: 15 maggio

Ricordiamo che nella seconda metà di maggio arriveranno altri titoli al day one, tra cui Sniper Elite 5.

Fonte: Xbox Wire