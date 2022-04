Xbox Game Pass base aumenterà di prezzo ma includerà anche Xbox Live per un insider

Microsoft starebbe valutando l'idea di sospendere Xbox Live Gold per offrire questo servizio solo in abbonamento al piano base di Game Pass, secondo Brad Sams, giornalista di videogiochi, che ne ha parlato attraverso il suo canale YouTube.

I servizi in abbonamento sono in continua evoluzione per attirare più persone e questa mossa arriva dopo che Xbox Live Gold è stato messo in secondo piano da quando Xbox Game Pass è diventato disponibile. Con questa possibile fusione, l'abbonamento Xbox Live Gold sarà possibile solo tramite Game Pass piano base, oltre a convertire il prezzo di questo abbonamento a $ 15 al mese, anziché i soliti 9,99 dollari.

Tutto fa pensare al fatto che Microsoft sembra stia analizzando le possibili modifiche che può apportare a Game Pass. Ricordiamo che pochi giorni fa un altro rumor indicava un Family Plan per il servizio in abbonamento.

Non solo, ma secondo Sams il probabile aumento di prezzo verrà effettuato una volta che l'acquisizione di Activision Blizzard da parte di Microsoft andrà a buon fine.

Ricordiamo che Xbox Live Gold per adesso è incluso all'interno di Xbox Game Pass Ultimate, il livello più alto di questo servizio. Non ci resta che attendere eventuali annunci ufficiali.