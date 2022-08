Xbox Game Pass cresce troppo secondo Sony ma per Microsoft PlayStation Plus è un servizio molto simile

Come vi abbiamo riportato in precedenza, Sony è convinta che l'acquisizione di Activision Blizzard da parte di Microsoft sia una minaccia verso la concorrenza.

I due colossi hanno dato il via a un botta e risposta, con Microsoft che ha deciso di rispondere a Sony riguardo Call of Duty ed esclusività.

Ora, la discussione si è spostata sui servizi delle due società, Xbox Game Pass e PlayStation Plus.

Secondo Sony, il servizio di Microsoft sta crescendo troppo e il colosso di Redmond ha risposto dicendo che PS Plus è praticamente identico al Game Pass, in quanto presenta accordi molto simili quando si parla di catalogo third party (Ubisoft al posto di EA).

"Sony ha di recente annunciato un accordo simile con Ubisoft" ha detto Microsoft riferendosi all'accordo con EA. "Sony ha annunciato che i giochi principali disponibili nel nuovo PS Plus, oltre alle esclusive PlayStation come Ghost of Tsuhima, Death Stranding e Demon's Souls, sarebbero stati gli Ubisoft+ Classics".

"Sono titoli che includono successi come Assassin's Creed Valhalla, The Division e For Honor, disponibili per gli abbonati a PlayStation Plus in possesso di sottoscrizioni di livello Extra e Premium."

"Il nuovo PS Plus è visto dall'industria videoludica come un concorrente di Xbox Game Pass, e questo riflette la rivalità all'interno di questo mercato. La presenza dei giochi Ubisoft più celebri e venduti all'interno di PS Plus ribadisce tale rivalità e allo stesso tempo enfatizza la varietà e qualità di prodotti third party disponibili tramite gli abbonamenti."

