Xbox Game Pass, arrivano le demo con Project Moorcroft!

Tante sono le novità snocciolate da Xbox in questo periodo. Tra questi troviamo Project Moorcroft: cos'è? Ebbene una feature che verrà implementata in futuro e che consentirà ai giocatori di provare diversi titoli.

Entrando più nel dettaglio, Project Moorcroft è un programma che porterà divertimento e la scoperta di giocare a nuove, demo di giochi in arrivo per i membri di Xbox Game Pass. Il programma inizierà a essere lanciato entro il prossimo anno, iniziando con un focus sul fornire agli sviluppatori indipendenti di tutto il mondo più opportunità di ottenere dati e creare entusiasmo per i loro giochi.

In questo modo, gli sviluppatori che parteciperanno potranno vedere come si comportano le loro demo. Non solo, ma Xbox afferma che gli sviluppatori che decideranno di offrire le proprie demo di giochi saranno autorizzati a portare i loro titoli e la loro creatività su Xbox, raggiungendo così nuovo pubblico su Game Pass.

Nelle notizie correlate, alla fine di questo mese Xbox lancerà anche l'app su Smart TV Samsung che consentirà di giocare ai titoli su Xbox Game Pass in cloud.