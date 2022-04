Xbox Game Pass Family Plan sempre più realistico in un nuovo rumor sulla sua uscita

Tempo fa vi avevamo riportato il rumor, diffuso da Windows Central, secondo cui Microsoft avrebbe in programma un nuovo tier di abbonamento per Xbox Game Pass: un Family Plan che garantirebbe l’abbonamento fino a cinque persone a un prezzo ridotto rispetto a cinque abbonamenti per persone diverse.

Oggi abbiamo ricavato un’informazione in più: l’insider Brad Sams avrebbe rivelato che il piano vedrà il suo lancio entro la fine del 2022, nel periodo autunnale che corrisponderebbe alle vacanze per la Festa del Ringraziamento negli Stati Uniti, quindi a fine novembre.

(FYI) Brad Sams said the last he heard is the #XboxGamePass Family Plan is targeted for a fall release, around the holiday time of this year.



Keep in mind, lots of things change, lots of thing are moving timelines. That was the initial target.



