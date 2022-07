Xbox Game Pass fa rinascere Xbox in Giappone

Joez Corden ha pubblicato ier una lunga analisi sull’evoluzione di Xbox in Giappone, grazie all’apporto di Xbox Series X|S e soprattutto al servizio Game Pass.

Anche se il marchio si trova sempre alle spalle dei rivali storici di Sony e Nintendo, si nota una netta crescita della Next-gen della console rispetto alla precedente Xbox One, come mostrato dal grafico mostrato da Famitsu e ripreso dal giornalista.

Xbox Series X|S non ha raggiunto i traguardi di Xbox 360, ma l’andamento è sicuramente migliorativo rispetto alla One. A far da trainante è comunque il servizio Xbox Game Pass e gli accordi di patnership che l’azienda statunitense ha raggiunto con colossi del gaming del sol levante come Bandai Namco e Sega, che ha permesso l’arrivo su Game Pass di giochi molto amati da quelle parti.

Chi scrive spera che questo porti, in un futuro prossimo, al remake di fantastiche IP abbandonate inspiegabilmente da Microsoft e amate in Giappone, come quel capolavoro che fu Lost Odissey.