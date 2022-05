Xbox Game Pass offre 7 nuovi giochi per la prima metà di maggio

L'ultimo lotto di titoli Xbox Game Pass è arrivato, con Microsoft che rivela ufficialmente cosa arriverà sul servizio all'inizio di maggio. E' una prima metà molto ricca per gli abbonati a Xbox Game Pass perché ci sono tanti generi diversi che sicuramente piaceranno. Ecco i titoli.

NBA 2K22 (cloud e console) - disponibile ora

Con NBA 2K22 avete l’intero universo del basket nelle vostre mani. Giocate ore nell’ambiente realistico delle leghe NBA e WNBA e sfidate le squadre e i giocatori originali. Create la vostra squadra da sogno nella modalità MyTEAM pescando tra le stelle del presente e le leggende del passato. Vivete la vostra esperienza da professionista nella modalità MyCAREER per scalare la vetta verso il titolo NBA.

Loot River (cloud, console e PC) - disponibile ora

Ambientato in una una serie di labirinti procedurali, Loot River è un dungeon crawler roguelike d'azione che combina combattimento in tempo reale e tetra ambientazione fantasy con lo spostamento di blocchi.

Trek to Yomi (cloud console e PC) - 5 maggio

Come ultima promessa al maestro morente, il giovane spadaccino Hiroki ha giurato di proteggere da ogni minaccia la sua città e la gente a cui vuole bene. Messo di fronte alla tragedia e vincolato dal dovere, il samurai solitario deve avventurarsi oltre la vita e la morte per decidere la strada da prendere.

Citizen Sleeper (cloud, console e PC) - 5 maggio

Dagli sviluppatori di In Other Waters e con le straordinarie raffigurazioni dei personaggi di Guillaume Singelin, Citizen Sleeper è un gioco di ruolo narrativo ambientato su Erlin's Eye, una stazione spaziale in rovina che ospita migliaia di sopravvissuti ai margini di una società capitalista interstellare.

Danganronpa 2: Goodbye Despair Anniversary Edition (cloud, console e PC) - 10 maggio

Sull'isola di Jabberwock, voi e i vostri compagni di classe eravate pronti per divertirvi al sole fino al ritorno di Monokuma! Intrappolati in una situazione pericolosa, dovete sopravvivere alle prove di classe. La vostra unica speranza è risolvere i misteri dell'isola.

Eiyuden Chronicle: Rising (cloud, console e PC) - 10 maggio

Attratti da lenti e tesori vari nelle vicine Rovine runiche, i nostri eroi capiranno presto che la città, distrutta da un devastante terremoto, ha bisogno del loro aiuto per tornare a essere quella di una volta. Durante il loro viaggio, risolveranno varie controversie tra avidi avventurieri e gente del posto diffidente, che crede che le Rovine runiche non debbano essere disturbate. Gli eroi capiranno anche qual è il vero motivo che spinge gli altri eroi alla ricerca dei tesori, rafforzando così il legame tra di loro.

This War of Mine: Final Cut (cloud, console e PC) - 10 maggio

La versione Final Cut rimasterizzata è finalmente arrivata. In This War of Mine, non giocate nei panni di un soldato d'élite, ma in quelli di un gruppo di civili che cercano di sopravvivere in una città assediata, alle prese con la mancanza di cibo e medicine e il pericolo di cecchini e sciacalli ostili. Durante il giorno dovete concentrarvi sul mantenimento del vostro nascondiglio: costruire e riparare, commerciare e prendervi cura dei tuoi sopravvissuti. Di notte, portate uno dei vostri civili in missione per cercare oggetti che vi aiuteranno a rimanere in vita.

NHL 22 (console) - 12 maggio

Sperimentate l'hockey rivoluzionario con Game Pass Ultimate ed EA Play. Le stelle della NHL prendono vita fin nel minimo dettaglio in EA SPORTS NHL 22 e fanno sentire il loro peso in campo come mai prima. Da HUT a World of Chel, gli X-Factor Superstar offrono una nuova strategia basata sulle classi in ogni modalità di gioco.

Fonte: Xbox Wire