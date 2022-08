Xbox Game Pass, annunciati i giochi in arrivo per la prima metà di agosto

Siamo giunti ad un nuovo mese: agosto è appena iniziato e anche se possiamo dire che sono iniziate le vacanze estive, Microsoft non va in ferie. La società ha appena annunciato quali saranno in giochi in arrivo per la prima metà di questo mese per tutti gli abbonati a Xbox Game Pass, perciò vediamoli assieme.

Ghost Recon Wildlands (Cloud, Console, e PC) - disponibile oggi

In un futuro prossimo, la Bolivia è sotto il controllo del Santa Blanca, uno spietato cartello della droga ingiusto e violento. Il suo obiettivo è creare il più grande narco-stato della storia. Create e personalizzate il vostro Ghost, con armi e attrezzature. Scoprite una libertà di gioco totale. Guidate la vostra squadra per distruggere il cartello, da soli o con un massimo di tre amici.

Shenzhen I/O (PC) ID@Xbox – 4 agosto

Un puzzle game di programmazione che sfida i giocatori a costruire circuiti utilizzando una varietà di componenti. Ispirato all'ingegneria elettronica del mondo reale, il gioco porta i giocatori in un viaggio nella Shenzhen del prossimo futuro, la capitale mondiale della produzione di elettronica.

Turbo Golf Racing (Cloud, PC e Xbox Series X|S) ID@Xbox – 4 agosto

Turbo Golf Racing è un frenetico gioco arcade sportivo. Guidate automobili e spingete il turbo per colpire la vostra pallina gigante in una gara adrenalinica dove dovrete battere gli amici fino al traguardo.

Two Point Campus (Cloud, Console e PC) – 9 agosto

Porta la vostra esperienza di simulazione alla classe successiva con Two Point Campus, il sequel del campione di vendite Two Point Hospital. Create la vostra università! È ora di rivoluzionare il mondo accademico! Avete sete di conoscenza? O volete solo creare un capolavoro educativo? Two Point Campus è pieno di nuovi strumenti creativi per aiutarvi a creare l'università dei vostri sogni.

Cooking Simulator (Cloud, Console e PC) – 11 agosto

Giocate a uno dei migliori giochi di cucina! Prendete il controllo di una cucina estremamente lucida e realistica, dotata di tutti i tipi di utensili e supporti. Sbloccate e padroneggia oltre 80 ricette o usate dozzine di ingredienti realistici per cucinare tutto ciò che vi piace.

Expeditions: Rome (PC) - 11 agosto

Determinate il destino di Roma mentre conquistate terre straniere e navigate tra intrighi politici in questo gioco di ruolo a turni. Combattete direttamente con il vostro gruppo di pretoriani, guidate la vostra legione alla vittoria e scegliete la vostra strada in una storia in cui ogni decisione conta.

Offworld Trading Company (PC) ID@Xbox – 11 agosto

Marte è stato colonizzato. Ora, i più grandi titani aziendali della Terra sono stati invitati a creare società per supportarlo. La competizione per dominare il mercato è feroce in questo RTS economico dal ritmo frenetico.

