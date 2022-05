Xbox Game Pass danneggia l'industria? Tutto il contrario per Mike Rose

Di recente il co-creatore di Xbox Ed Fries ha parlato di Xbox Game Pass. Fries ha affermato di essere "spaventato" dall'impatto che Game Pass potrebbe avere, se diventasse un modello di business dominante come Spotify nell'industria musicale in quanto potrebbe distruggere l'industria videoludica.

A rispondere a questa affermazione è Mike Rose di No More Robots il quale, attraverso un thread pubblicato su Twitter spiega in sostanza che chi pensa che il servizio in abbonamento sia un danno...non ha capito proprio nulla.

"Come ho già detto, Xbox Game Pass garantisce il successo a dozzine di sviluppatori ogni mese, pagando loro l'intero costo di sviluppo al day one. Chiunque twitti 'Game Pass è dannoso per gli sviluppatori' non ha idea di come funzioni questo settore e dovrebbe sparire" afferma Rose.

As an explainer:



Normally you launch a game, it costs X to make, and you hope your game + marketing was good enough to make X back, so you can start making a profit



If you're on Game Pass at launch, it's likely you've just instantly made X on launch day



which would you choose