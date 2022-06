Xbox Game Pass, torna l'offerta di tre mesi a solo un euro!

Se state cercando nuove offerte per quanto riguarda il comparto gaming, allora questa notizia può fare al caso vostro. Microsoft sta offrendo ai giocatori che magari si approcciano per la prima volta al suo servizio di abbonamento una promozione molto interessante.

Xbox Game Pass Ultimate è ora acquistabile ad un solo euro anziché 12,99 euro e la promozione vi darà non uno ma ben tre mesi. Xbox Game Pass Ultimate include oltre 100 giochi di alta qualità per console, PC e dispositivi mobili Android, tutti i vantaggi di Xbox Live Gold e un abbonamento a EA Play, il tutto a un prezzo mensile contenuto.

In questi tre mesi, basterà dunque un semplice euro per giocare interamente titoli come Forza Horizon 5 e Halo Infinite, Age of Empires IV, Microsoft Flight Simulator, la serie Halo e Gears of War, tutti i Mass Effect, senza contare una ricca selezione di indie. Insomma, se non vi siete mai abbonati ora potete farlo ad un prezzo da non perdere.

A tal proposito proprio ieri Microsoft ha annunciato i giochi che arriveranno in Xbox Game Pass questa prima metà di giugno.

Fonte: Microsoft