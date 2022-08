Xbox Game Pass per PC sta per aggiungere Death Stranding?

L'account Twitter ufficiale di Xbox Game Pass per PC potrebbe aver anticipato l'arrivo di Death Stranding.

L'account ha cambiato l'immagine del profilo con un paesaggio nebbioso con colline erbose e rocce. Dopo aver cambiato la foto, l'account ha scritto: "A volte ci piace una bella foto di un paesaggio #NewProfilePic".

I fan più attenti credono di aver già scoperto che si tratta di un luogo all'interno di Death Stranding.

La maggior parte degli utenti sembra concordare sul fatto che si tratti di una location di Death Stranding, il che significa che Game Pass per PC sta suggerendo l'aggiunta del titolo al servizio.

Dopo il lancio in esclusiva su PlayStation 4 nel 2019, sia l'originale Death Stranding che la Director's Cut sono già arrivati su PC tramite Steam ed Epic Games Store. Sony Interactive Entertainment ha pubblicato la versione per PS4, mentre la versione per PC è stata curata da 505 Games. L'inclusione nel Game Pass per PC segnerebbe la prima apparizione del gioco sotto Xbox.

sometimes we just like a good landscape picture #NewProfilePic — PC Game Pass (@XboxGamePassPC) August 16, 2022

Per favore, per vedere questo contenuto abilita targeting cookies. Modifica impostazioni cookie

Per favore, per vedere questo contenuto abilita targeting cookies. Modifica impostazioni cookie

Death Stranding è il primo progetto di Kojima Productions dopo la rottura di Hideo Kojima con Konami. Il gioco ha come protagonista il Sam Porter Bridges che attraversa un'America post-apocalittica consegnando pacchi. Norman Reedus ha apparentemente fatto trapelare l'esistenza di Death Stranding 2 quest'anno, anche se non è ancora stato annunciato ufficialmente.

Anche se il vero significato del messaggio di Xbox non è stato confermato ufficialmente, sappiamo che Kojima e Xbox stanno collaborando per un progetto diverso da Death Stranding. Kojima ha annunciato una collaborazione con Xbox per creare "un gioco che ho sempre voluto fare". Non sappiamo ancora molto del progetto, se non che includerà la "tecnologia all'avanguardia" di Microsoft.

Fonte: IGN.