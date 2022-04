Xbox Game Pass per PC: una prova gratuita per i non abbonati che hanno giocato a Halo, Forza e Age of Empires

Microsoft sta regalando prove gratuite di PC Game Pass ai non membri che hanno giocato ad alcune delle sue più grandi uscite del 2021.

Chiunque abbia giocato ad Halo Infinite, Forza Horizon 5 o Age of Empires IV su PC dal lancio fino al 28 febbraio 2022, ha diritto a ricevere una prova di 3 mesi di PC Game Pass.

Tuttavia, l'offerta è valida solo per coloro che non sono mai stati in precedenza abbonati a Game Pass su Xbox o PC. Quindi gli utenti dovranno aver giocato alle copie acquistate dei giochi di cui sopra o alla modalità multiplayer free-to-play di Halo Infinite.

Gli utenti possono verificare l'idoneità e richiedere l'offerta sul sito Web di Microsoft.

Did you play Halo Infinite, Forza Horizon 5, or Age of Empires IV on PC before 2/28?



To say thanks, we’re giving out 3 months of PC Game Pass for free to new members only at https://t.co/5Ci8bZ0gKm pic.twitter.com/wYZcWNZtCM