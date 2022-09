Xbox Game Pass è ufficiale con il piano famiglia in Irlanda e Colombia

Xbox Game Pass è stato lanciato ufficialmente con il piano famiglia in Irlanda e Colombia. Il servizio, chiamato Friends & Family, è ora disponibile nei due paesi in attesa del lancio globale.

In Colombia, il nuovo servizio di Xbox ha un prezzo di 49 dollari al mese, mentre in Irlanda costa 21,99 euro al mese, probabilmente lo stesso prezzo che vedremo anche in Italia.

Come già detto in precedenza, Xbox Game Pass Friends & Family fornisce l'accesso a Xbox Game Pass Ultimate, che include Game Pass per PC, l'accesso al cloud gaming su dispositivi mobile, Web e smart TV, nonché Xbox Game Pass per console. Include anche Xbox Live Gold per l'accesso multiplayer.

Il piano famiglia permetterà agli utenti di condividere l'abbonamento con cinque account differenti.

Credit to @LibraryTow for the find 👏



Xbox Colombia has since deleted the tweet pic.twitter.com/9g7wSxEbJk — Idle Sloth💙💛 (@IdleSloth84) September 1, 2022

Al momento, Microsoft non ha comunicato quando Xbox Game Pass lancerà Friends & Family nel resto del mondo.

Fonte: Twitter.