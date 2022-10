Xbox Game Pass su PlayStation è stato bloccato da Sony

Grazie a Tom Warren di The Verge, apprendiamo che Microsoft, nel tentativo di difendere l'acquisizione di Activision Blizzard, ha discusso di Xbox Game Pass e del fatto che il servizio sarebbe potuto arrivare su PlayStation, se Sony lo avesse voluto.

Nel difendere l'accordo con Activision Blizzard, Microsoft ha suggerito che Sony ha bloccato qualsiasi tentativo di portare Xbox Game Pass sulle piattaforme PlayStation, evidenziando la posizione di Sony nel ridurre la concorrenza.

"Sony ha scelto di bloccare Game Pass da PlayStation, quindi non è disponibile su PlayStation. Poiché tutti i giochi disponibili su Game Pass sono anche acquistabili, i giocatori PlayStation continueranno a poter acquistare Call of Duty su PlayStation. E questo costerà comunque meno di quanto costerebbe acquistare una nuova console Xbox".

Xbox si difende anche dicendo al CMA UK che intende aggiungere tutti i giochi Activision Blizzard possibili a Xbox Game Pass, aumentando il valore dell'abbonamento e dando ai giocatori delle piattaforme Game Pass un'altra opzione a misura di consumatore per giocare ai titoli della compagnia. Microsoft afferma che Sony ha deciso di non adottare un approccio così aperto con PS Plus.

"Ancora una volta, questa maggiore concorrenza non è stata accolta con favore dal leader di mercato Sony, che ha scelto di proteggere i propri ricavi dalle vendite dei giochi appena usciti, piuttosto che offrire ai giocatori la possibilità di accedervi tramite il proprio abbonamento, PlayStation Plus".

Tutto ciò proviene dal documento del CMA UK in cui l'organo antitrust si dice preoccupato per l'enorme acquisizione. In risposta, Microsoft ha dichiarato che tali preoccupazioni sono "fuori luogo".

Fonte: Purexbox.