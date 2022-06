Xbox Game Pass vi farà risparmiare più di $1.500 sui bonus per League of Legends, Valorant e altri titoli Riot

Xbox Game Pass potrebbe farvi risparmiare centinaia di dollari su vari titoli di Riot Games sbloccando tutti gli agenti, i campioni e altro ancora.

Riot Games ha annunciato una partnership con il Game Pass di Xbox durante l'Xbox Showcase del 12 giugno.

La partnership permetterà ai giocatori di sbloccare tutti i campioni di League of Legends e Wild Rift, tutti gli agenti di Valorant, il set Foundations di Legends of Runterra e alcune Little Legends in Teamfight Tactics. Senza Game Pass, i giocatori dovrebbero sbloccare questi oggetti avanzando nei giochi o spendendo i propri soldi. Ma con il Game Pass i giocatori potrebbero risparmiare circa 1.545 dollari per tutti e cinque i titoli.

Con oltre 150 campioni da sbloccare in League of Legends, Game Pass consente ai giocatori di risparmiare quasi 1.000 dollari sbloccando tutti i campioni all'inizio. L'acquisto di ogni campione costerebbe 127.730 Riot Point, che corrispondono all'incirca a 850 dollari.

Wild Rift è il secondo titolo che fa risparmiare più soldi ai giocatori con il Game Pass. In Wild Rift ci sono 82 campioni che possono essere sbloccati dopo che il gioco offre ai giocatori due campioni gratuiti all'inizio. Sbloccarli tutti costerebbe 59.450 Wild Cores o circa 545 dollari.

Il terzo titolo è Valorant, che permette ai giocatori di sbloccare tutti gli agenti con il Game Pass fin dall'inizio del gioco. Attualmente ci sono 19 agenti in Valorant, ma cinque di essi sono sbloccati automaticamente, il che significa che i giocatori possono pagare per sbloccare 14 agenti per 14.000 Valorant Point, ovvero 130 dollari.

Il prossimo passo è Legends of Runeterra, che sblocca l'intero set Foundations con il Game Pass. Sbloccare il set Foundations senza Game Pass costerebbe 1845 coins, pari a circa 20 dollari.

L'ultimo titolo di Riot Games interessato dal Game Pass è Teamfight Tactics. Ma, a differenza degli altri quattro titoli, non c'è un numero specifico di oggetti che verranno sbloccati. L'annuncio afferma solo che verrà sbloccata una selezione di Little Legends, il che potrebbe significare qualsiasi cosa.

Senza sapere quanto risparmio ci sarà in Teamfight Tactics con il Game Pass, possiamo vedere che il risparmio totale sugli altri quattro titoli è di circa 1.545 dollari, il che rende conveniente il prezzo del Game Pass a soli 9,99 dollari al mese per la versione PC.

Fonte: Dotesports.