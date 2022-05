Xbox Game Pass riceverà Ubisoft+ Classics 'molto presto' per un insider

All'inizio di quest'anno abbiamo appreso che il servizio in abbonamento Ubisoft+, arriverà su Xbox. Ovviamente, dopo quell'annuncio, i rumor sull'arrivo di Ubisoft+ su Xbox Game Pass sono saliti alle stelle, come accaduto all'epoca con EA Play. Ora, un insider ha dichiarato che Ubisoft+ Classics sta per arrivare nel servizio in abbonamento di Xbox.

Come vi abbiamo riportato qualche giorno fa, Ubisoft ha annunciato che Ubisoft+ Classics arriverà a fine maggio su PlayStation, includendo così 27 giochi del servizio su PS Plus (puntando ad un massimo di 50). Ma ora, come ha affermato Green Ninja tramite Twitter, l'arrivo di Ubisoft+ Classics su Xbox Game Pass sarebbe annunciato al prossimo Xbox & Bethesda Games Showcase. Non solo, ma sempre secondo l'insider, anche il piano famiglia di Xbox vociferato da tempo potrebbe essere annunciato all'evento.

Ovviamente, nulla di tutto ciò è ufficiale, quindi questo presunto leak dovrà essere preso come tale, fino a quando Xbox non confermerà o smentirà l'arrivo di Ubisoft + Classics su Game Pass.

(LEAK) Ubisoft+ Classics will also be coming to Xbox Game Pass soon. It will be announced at the Xbox/Bethesda showcase. (1/3) — Green Ninja ❎ (@GreenNinja_17) May 17, 2022

Ricordiamo infine che per Game Pass è già stato confermato l'arrivo di alcuni giochi Ubisoft, come Assassin's Creed Origins, che però non si trova nel catalogo Classics.