Xbox Game Pass aggiungerà Ubisoft+? Ubisoft fa chiarezza

Nella giornata di ieri, Ubisoft Olanda aveva stuzzicato i fan sulla potenziale aggiunta di Ubisoft+ all'interno del catalogo Xbox Game Pass, come succede ad esempio per EA Play.

Il team di Ubisoft Olanda con la sua risposta ha confuso decisamente diversi fan che hanno pensato che il servizio di Ubisoft+ sarebbe arrivato appunto nel servizio in abbonamento di Xbox. Ora però è giunto un chiarimento da parte dela società.

Ubisoft ha quindi voluto rettificare il commento fatto, assicurandosi che quello che voleva dire è che il servizio arriverà presto sulle console Xbox, ma che per adesso non si hanno notizie sul suo possibile arrivo su Xbox Game Pass, almeno per il momento.

(FYI) UbisoftNL clarified that Ubisoft+ is coming to Xbox in the future. But nothing is known about #XboxGamePass yet. pic.twitter.com/hu0LdtTi8a