Xbox Game Pass Ultimate, ecco i prezzi del nuovo piano famiglia

Microsoft sta testando un nuovo piano dedicato alla famiglia per Xbox Game Pass, che consente a 5 utenti di condivdere lo stesso abbonamento a Xbox Game Pass Ultimate, del quale nelle ultime ore è emerso il prezzo in euro.

Tramite un tweet proveniente da un insider Xbox sito in uno dei due paesi dove il servizio è in fase di test (Irlanda e Colombia), ci è stato mostrato il probabile prezzo del servizio, che dovrebbe aggirarsi intorno ai 21,99 Euro mensili, un prezzo minore alle aspettative visto che tutti si aspettavano una conversione 1:1 con il prezzo emerso in precedenza pari a 24,99 dollari.

Come detto, il nuovo Piano Famiglia di Xbox Game Pass Ultimate dovrebbe consentire a massimo 5 utenti di poter condividere lo stesso abbonamento. Non è noto tuttavia se ci sono limiti all’attivazione, ma dovrebbe poter funzionare come Netflix e Disney Plus, ovvero la possibilità di utilizzare lo stesso abbonamento anche fra utenti non residenti nello stesso indirizzo o facenti parte dello stesso nucleo famigliare.

Il prezzo dell’abbonamento diverrebbe in questo caso davvero irrisorio, ma al momento non sappiamo se ci sono dei limiti all’uso del servizio dato che tutto è ancora in fase di test limitato agli utenti insider di due paesi specifici.