Xbox Game Pass Ultimate gratis con le Pringles e c'è anche la possibilità di vincere una Xbox Series S a tema

Se non avete ancora provato Xbox Game Pass Ultimate, questa notizia potrebbe fare proprio al caso vostro. Pringles, il famoso marchio delle patatine in tubo, regala un mese di Xbox Game Pass Ultimate per ogni confezione: questa promozione è dedicata a chi non è mai stato abbonato a questo servizio.

La promozione tuttavia si svolge in due fasi: ciascun tubo avrà un codice che può essere riscattato automaticamente sul sito web di Pringles. In questo modo sarete in grado di ottenere il mese gratis all'abbonamento di Xbox.

Tuttavia, lo stesso codice vi permetterà di partecipare all'estrazione tra 8 Xbox Series S a tema, 10 controller wireless Xbox personalizzati e 66 cuffie Xbox Razer Kaira. Per partecipare a questo sorteggio dovrete completare una piccola sfida che non richiederà molto tempo.

Se siete interessati, a questo link trovate tutti i dettagli per partecipare: ricordiamo inoltre che avrete tempo fino al 1° ottobre.