Xbox Game Studios al lavoro su tantissimi giochi in un'infografica che mostra tutti i progetti in sviluppo

Microsoft ha ufficialmente annunciato data e ora del suo showcase estivo in “sostituzione” dell’E3, e se già quello dell'anno scorso era stato largamente apprezzato e ha dato modo di scoprire molte informazioni su molti giochi in sviluppo, esclusive e non, abbiamo motivo di credere che anche quest'anno bisognerà prepararsi a vedere una mole ragguardevole di contenuti.

A rafforzare questo presentimento ci pensa un'infografica realizzata da un utente su Twitter, che mette facilmente comodamente in mostra la quantità impressionante di giochi in sviluppo presso gli Xbox Game Studios: oltre 30 studi di sviluppo sono impegnati in oltre 60 progetti!

Nell'infografica sono inseriti anche progetti live service il cui sviluppo continua (come Fallout 76 e Grounded), ma anche produzioni rumoreggiate o non confermate (come i “vari progetti non annunciati” presso Double Fine, un probabile Wolfenstein 3 presso Machine Games e il misterioso Project Dragon, che verrà pubblicato per IO Interactive).

Oltre a questi, chiaramente, ci sono tutti i progetti già confermati per cui si attende una data d’uscita, ad esempio Redfall di Arkane Studios o Senua’s Saga Hellblade 2 di Ninja Theory, del gameplay esteso, come per Starfield, la cui uscita il prossimo 11 novembre sarebbe già “scolpita nella pietra” per citare Todd Howard, o semplicemente più informazioni, come per Contraband di Avalanche Studios, di cui abbiamo avuto solo un teaser trailer.

Tutto questo riconferma la quantità spaventosa di progetti a cui stanno lavorando i vari studi di sviluppo: le recenti acquisizioni daranno i loro frutti?