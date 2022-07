Xbox lancia Gamerpic, temi e avatar per celebrare il Disability Pride

Dopo il Gay Pride arriva il Disability Pride, un altro mese di celebrazione della diversità. Il Disability Pride aiuta a portare consapevolezza sulle grandi differenze nelle esperienze umane.

Xbox celebra il mese del Disability Pride lanciando una nuova suite di elementi del profilo Xbox, mettendo in evidenza diversi giochi con personaggi disabili o controlli altamente accessibili e incoraggiando i membri Xbox a donare a diversi enti di beneficenza attraverso i profili dei giocatori.

Iniziamo da quegli elementi del profilo di Disability Pride, che includono una nuova immagine del giocatore, temi del profilo e oggetti per l'avatar. Ognuno presenta una delle nuove icone da scegliere che possono essere incolate su cappellini, felpe, canotte o t-shirt per il proprio avatar.

Diversi giochi sono disponibili per il Disability Pride di Xbox. Citizen Sleeper vi mette nei panni di una mente umana in un corpo completamente artificiale che scappa da una società che vuole costringere alla schiavitù. The Vale: Shadow of the Crown è un titolo di azione e avventura che vi mette nei panni di una principessa guerriera cieca, in cui la maggior parte del gameplay viene eseguita tramite segnali audio. Fractured Minds e Psychonauts 2 presentano entrambi personaggi e temi neurodivergenti e Forza Horizon 5 ha funzionalità di accessibilità che includono sia la lingua dei segni americana (ASL) che la lingua dei segni britannica (BSL).

