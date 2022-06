Xbox Games Showcase Extended cosa aspettarsi? Parla Aaron Greenberg

Dopo l'evento Xbox e Bethesda di domenica, dobbiamo ancora vedere cosa ha in serbo per noi Microsoft nello "Showcase Extended" di oggi. Intorno alle 19:00 l'evento andrà in onda: cosa devono aspettarsi quindi i fan?

Aaron Greenberg ha scritto un tweet avvertendo i fan e abbassando le aspettative di questo Showcase. In sintesi Greenberg afferma: “Avete chiesto cosa potete aspettarvi domani. Avete visto tutte le nostre notizie domenica e lo streaming di domani conterrà interviste e discussioni più contestualizzate con gli sviluppatori dietro quei titoli".

Insomma, secondo quanto riportato da Greenberg le aspettative dei fan devono essere abbanstanza contenute. Si tratterà di interviste ed approfondimenti su quello che è stato già mostrato all'evento di domenica. Qui di seguito potete dare uno sguardo al tweet di Greenberg.

Since many are asking what to expect for tomorrow. You saw all our news in the Showcase on Sunday, the Extended stream tomorrow will feature interviews with more context and discussions with folks behind some of those titles. Tune in at 10am PT to join us. https://t.co/yGtVntYWqy