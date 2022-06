Xbox Games With Gold, annunciati i giochi 'gratis' di luglio

Come ogni mese Microsoft annuncia quali sono i giochi Xbox Games With Gold in arrivo per tutti gli abbonati. Ora sappiamo i titoli che arriveranno nel corso del mese di luglio.

Beasts of Maravilla Island - dal 1° al 31 luglio

Beasts of Maravilla Island è un'avventura 3D in cui interpreterete il ruolo di una giovane fotografa naturalista che attraverserà i magici ecosistemi di Maravilla Island per scoprire straordinarie creature, impararne i comportamenti e, soprattutto, fotografarle in tutta la loro grandezza. La magia protettiva di Maravilla Island sta svanendo, e l'unico modo per salvare l'isola è ristabilire la fede dell'umanità nella magia. Indossate i panni di Marina Montez, un'aspirante fotografa naturalista armata solo del diario del nonno e della sua fotocamera. Per salvare Maravilla Island, dovrete arrampicarvi, esplorare, risolvere enigmi riguardanti la flora e la fauna dell'isola e fotografare le sue favolose bestie.

Relicta - dal 16 luglio al 15 agosto

Relicta è un puzzle game in prima persona basato sulla fisica in cui dovrete combinare in maniera creativa magnetismo e gravità per svelare i segreti della Base Chandra. Senza l'aiuto di nessuno, nelle profondità della Luna, la vostra mente scientifica è l'unica cosa che potrà mantenere vostra figlia in vita. Vestirete i panni di un'eccellenza della fisica dimenticata su una base lunare inquietante e derelitta. Fatevi strada tra enigmatici crateri terraformati manipolando la gravità e il magnetismo secondo la tua volontà al fine di risolvere rompicapi fisici. Siete pronti ad affrontare le conseguenze finali della vostra ricerca?

Thrillville: Off the Rails - dal 1° al 15 luglio

Progettate e gestite il vostro parco a tema! Con cinque nuovi parchi e 100 nuove missioni, avrete bisogno di un pass giornaliero per divertirvi così tanto. La parte migliore della creazione di pazze montagne russe è che potete guidarle tutte le volte che volete.

Torchlight - dal 16 al 31 luglio

Torchlight è un gioco di ruolo e azione sviluppato dagli autori dei famosi Diablo e FATE. Il giocatore può scegliere tra tre classi di personaggio per avventurarsi lontano dalla sicurezza della cittadina di Torchlight e addentrarsi in livelli sotterranei a generazione casuale. Qui il giocatore incontrerà un'ampia gamma di mostri orribili, infinite variazioni di bottino da scovare e missioni da compiere. I livelli randomizzati e il "sotterraneo infinito", sbloccabile dopo aver completato il gioco principale, garantiscono un'esperienza di gioco durevole.

Fonte: Xbox