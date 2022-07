Xbox Games With Gold non includerà più giochi Xbox 360 a partire da ottobre

Non c'è dubbio che Xbox Game Pass sia diventato il servizio in abbonamento di punta di Microsoft, ma l'azienda nordamericana ne ha anche un altro. Stiamo parlando di Xbox Live Gold, che ha Games with Gold e offre ai giocatori che si abbonano un massimo di quattro videogiochi diversi al mese.

Ora sembra essere stato annunciato che Games with Gold non includerà più giochi Xbox 360 da ottobre. Lo ha reso noto il popolare insider Wario64, che ha condiviso un messaggio che il team Xbox ha inviato a un utente e in cui vengono spiegate le ragioni di questa decisione.

Secondo il messaggio, Games with Gold smetterà di offrire giochi per Xbox 360 a partire da ottobre 2022 per il più semplice dei motivi: il raggiungimento del limite di gioco. Ciò significa che entro quella data Microsoft avrà già regalato tutti i giochi retrocompatibili del catalogo Xbox 360 e che, quindi, non avrebbe senso regalare giochi già regalati in passato. L'azienda di Redmond rassicura che il servizio continuerà a includere i videogiochi Xbox One, così come si prevede che in futuro potranno essere incorporate anche alcune opere Xbox Series X|S.

Starting in October, Xbox Games With Gold will no longer include Xbox 360 games (Microsoft has reached the limits to adding new X360 games to GWG). GWG will continue to offer Xbox One games.



Any claimed Xbox 360 GWG titles can be redownloaded regardless of membership pic.twitter.com/WHuuVniqBn — Wario64 (@Wario64) July 5, 2022

Il messaggio emesso da Xbox chiarisce inoltre che tutti i giochi che sono stati rivendicati dagli utenti Xbox Live Gold nel corso degli anni saranno ancora scaricabili e giocabili nonostante queste modifiche.

Fonte: Gamespot